مصر.. تفكيك عصابة مخدرات غسلت 70 مليون جنيه
Globallookpress
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من تفكيك تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص، نشطوا في الاتجار بالمخدرات والترويج لها.
ومارست العصابة سحب وإيداع المبالغ بمختلف البنوك، وأسست أنشطة تجارية واشترت الأراضي والعقارات والسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: صحيفة "الأسبوع" المصرية
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