 
مباشر

مصر.. تفكيك عصابة مخدرات غسلت 70 مليون جنيه

أخبار العالم العربي

مصر.. تفكيك عصابة مخدرات غسلت 70 مليون جنيه
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rznp

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من تفكيك تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص، نشطوا في الاتجار بالمخدرات والترويج لها.

ومارست العصابة سحب وإيداع المبالغ بمختلف البنوك، وأسست أنشطة تجارية واشترت الأراضي والعقارات والسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه تقريبا.

المصدر: صحيفة "الأسبوع" المصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا