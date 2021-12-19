الإفتاء المصرية: الدفن في المقابر متعددة الطوابق جائز شرعا في حال الضرورة (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فكرة المقابر متعددة الطوابق ظهرت قبل 10 سنوات خاصة في قرى كثيرة من الريف المصري.

وأضاف عبر "إم بي سي مصر" أن الحفر في الأرض في الريف لعمق 20 سم فقط يخرج مياه من التربة، لذا يتم الدفن فوق الأرض، وعندما ازداد عدد السكان وعدد الوفيات، وضاق الأمر اضطروا لبناء أدوار للقبر.

وصرح بأن الدفن فوق الأرض وفي طوابق متعددة جائز في حالة الضرورة، وأن يدفن الميت ويتم تكريمه بهذه الطريقة لأن الدفن في تربة بها ماء ليس تكريما للميت.

وتابع: "الأصل الدفن في دور واحد، لكن لطبيعة التربة في كثير من البلاد، لازم يدفن في غرفة على وش الأرض، وعندما يزداد العدد، يدفن في غرف أعلى، أما لو فيه فرصة يدفن على الوضع الطبيعي، يكون أفضل".

وردا على سؤال للإعلامي عمرو أديب حول سماع الميت وشعوره بمن يزوره، قال عمران إن الميت يشعر بمن يزوره.

وأضاف أن هذا ثابت في الأحاديث والقرآن وأن الميت له شعور ويأنس بمن يزوره، ويصل إليه الزيارة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري