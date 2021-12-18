مصر.. إصابة ضابط شرطة وشخص آخر إثر اقتحام سيارة كمين شرطة بوسط الإسكندرية

أصيب ضابط شرطة وعامل مقهى إثر صدم سيارة نصف نقل لم يمتثل سائقها لإيعازات الشرطة، حاجزا أمنيا في منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية مساء السبت.

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه وبإجراء المعاينة اللازمة، تبين أن الأجهزة الأمنية أعدت كمينا بتقاطع شارع اللاجتية بمنطقة الإبراهيمية، وتم إيقاف أحد سائقي سيارات النصف نقل، وعند مطالبة الضابط بإبراز الرخصة اقتحم السائق الكمين محاولا الهرب، وصدم الضابط.

وكشفت التحريات أن السائق وخلال محاولة هروبه من كمين الشرطة صدم عاملا بأحد المقاهي بمنطقة الإبراهيمية، كما تسبب في تحطيم 3 سيارات.

وأوضح الموقع المصري أنه تم بمساعدة الأهالي ضبط السائق ومرافق له كان معه في السيارة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري