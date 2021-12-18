عضو "هيئة المصالحة الوطنية في سوريا" يرد على تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة

انتقد عضو "هيئة المصالحة الوطنية في سوريا" عمر رحمون تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي حول سوريا.

ورد رحمون على المعلمي عبر "تويتر": "باع الفصائل في الغوطة وحمص ودرعا وإدلب والدير وباع المعارضة وأغلق مقرها عنده وأرسل كبير أمنييه إلينا".

وأضاف: "أعطى إحداثيات أخطر قيادات المعارضة المسلحة للروس وتم قتلهم بناء على إشارته!".

وتابع: "اليوم يقول لا تصدقوهم فعلا لا تصدقوه! لا تتغطى الشمس بتصريح موظف صغير".

باع الفصائل في الغوطة وحمص ودرعا وإدلب والدير وباع المعارضة وأغلق مقرها عنده وأرسل كبير أمنييه إلينا ، وأعطى إحداثيات أخطر قيادات المعارضة المسلحة للروس وتم قتلهم بناء على إشارته !

واليوم يقول لا تصدقوهم

فعلاً لا تصدقوه !

لا تتغطى الشمس بتصريح موظف صغير ! — عمر رحمون (@Rahmon83) December 18, 2021

وقال: "انتهت موجة الربيع العربي الأولى بالفشل وتكسرت نصالها على صخرة سورية الأسد.. تصريحات المسؤول الصغير في أوج الربيع العربي لم يكن لها أي وزن وهي اليوم أقل من أن يرد عليها أصغر موظف في خارجيتنا... زعلانين من صديقنا وعم يفشوا خلقهم فينا بتصريحات فارغة.. القصة هيك ليس أكثر!".

انتهت موجة الربيع العربي الأولى بالفشل وتكسرت نصالها على صخرة سورية الأسد. تصريحات المسؤول الصغير في أوج الربيع العربي لم يكن لها أي وزن وهي اليوم أقل من أن يرد عليها أصغر موظف في خارجيتنا.

"زعلانين من صديقنا وعم يفشوا خلقهم فينا بتصريحات فارغة "

القصة هيك ليس أكثر ! — عمر رحمون (@Rahmon83) December 18, 2021

وأشار إلى أن عام 2022 سيغاث فيه الناس وفيه يعصرون، مضيفا: "بقيت أيام قليلة ونطوي في سوريا صفحة سنوات المحل ونفتح صفحة عام الخير والفرج.. الحرب في سوريا انتهت حتى لو صرحت كل وزارات خارجية العالم أنها لم تنته".

عام 2022 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ، بقيت أيام قليلة ونطوي في سورية صفحة سنوات المحل ونفتح صفحة عام الخير والفرج .

الحرب في سورية انتهت حتى لو صرحت كل وزارات خارجية العالم أنها لم تنته . — عمر رحمون (@Rahmon83) December 18, 2021

وذكر رحمون أنه لم يتم الرد رسميا على تصريحات المعلمي لسببين، الأول لأن سوريا تعرف خلفية هذه التصريحات وبواعثها وأسبابها، وثانيا أنها تصريحات فارغة ليس لها أي رصيد يؤهلها للرد عليها أو التعليق.

وأكد أن سوريا ستكون حاضرة في قمة الجزائر، مضيفا: "أقول لمشردي المعارضة لا تفرحوا كثيرا بتصريحات "فشة الخلق".

لم يتم الرد رسمياً حتى اللحظة على تصريحات المعلمي لسببين :

١- لأن سورية تعرف خلفية هذه التصريحات وبواعثها وأسبابها .

٢- هي تصريحات فارغة ليس لها أي رصيد يؤهلها للرد عليها أو التعليق .

سورية حاضرة في قمة الجزائر ، وأقول لمشردي المعارضة لا تفرحوا كثيراً بتصريحات "فشة الخلق" — عمر رحمون (@Rahmon83) December 18, 2021

وفي المقابل لاقت تصريحات المعلمي اهتماما من رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض سالم المسلط، حيث أجرى الأخير اتصالا هاتفيا بالدبلوماسي السعودي أعرب فيه عن شكره وامتنانه له على الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة، حسبما ذكر الائتلاف على موقعه الرسمي.

وأشاد المسلط بموقف الرياض الثابت من الأوضاع في سوريا وعدم إقدام الحكومة السعودية على تطبيع العلاقات مع دمشق.

المصدر: RT + "تويتر"