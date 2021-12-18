تبون لمنتخب بلاده بكأس العرب: "الله يفرحكم كما فرحتونا"

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على فوز منتخب بلاده على المنتخب التونسي في بطولة "كأس العرب" لكرة القدم التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال تبون في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "مبروك يا أبطال العرب... الله يفرّحكم كما فرحتونا".

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وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي.







المصدر: RT