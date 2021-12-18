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مقتل 3 مسلحين من "قسد" بهجوم استهدف سيارتهم شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل 3 مسلحين من
Reuters Ali Hashisho
عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية"
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل 3 من من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" بهجوم شنته "فصائل المقاومة الشعبية" استهدف سيارة تقلهم على طريق حقل العمر النفطي شرقي دير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "هجوما بالأسلحة المختلفة شنته فصائل المقاومة الشعبية ضد تحرك لمسلحي مليشيا "قسد" ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم على الأقل وإعطاب السيارة التي كانوا يستقلونها".

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وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق من اليوم السبت بأن "قوات سوريا الديمقراطية" داهمت عدة منازل في بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة حوامات تابعة للقوات الأمريكية وخطفت عددا من أهالي البلدة.

المصدر: "سانا" + RT

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