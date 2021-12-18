 
مباشر

الأردن.. مجهولون يحطمون صنابير الإطفاء في شوارع الزرقاء (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. مجهولون يحطمون صنابير الإطفاء في شوارع الزرقاء (فيديو)
Reuters Mike Segar
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzmj

أقدم مجهولون على تحطيم 8 صنابير للإطفاء في مدينة الزرقاء مخصصة لتزويد الدفاع المدني بالمياه لإخماد الحرائق.

وقال مصدر أمني لـ"عمون" إن "مجموعات البحث الجنائي تعمل على البحث عن الفاعلين بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بشوارع الغويرية"، مبينا أن "مجموعات مياهنا تعمل على اصلاح الأنابيب لوقف تسريب المياه منها".

المصدر: "عمون"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا