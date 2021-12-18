الأردن.. مجهولون يحطمون صنابير الإطفاء في شوارع الزرقاء (فيديو)
Reuters Mike Segar
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أقدم مجهولون على تحطيم 8 صنابير للإطفاء في مدينة الزرقاء مخصصة لتزويد الدفاع المدني بالمياه لإخماد الحرائق.
وقال مصدر أمني لـ"عمون" إن "مجموعات البحث الجنائي تعمل على البحث عن الفاعلين بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بشوارع الغويرية"، مبينا أن "مجموعات مياهنا تعمل على اصلاح الأنابيب لوقف تسريب المياه منها".
المصدر: "عمون"
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