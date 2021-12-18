 
مباشر

ليبيا.. مقتل 8 أطفال من عائلة واحدة بانفجار لغم في الطويبية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مقتل 8 أطفال من عائلة واحدة بانفجار لغم في الطويبية
Globallookpress
علم ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzmg

قتل ثمانية أطفال بمنطقة الطويبية غرب العاصمة الليبية طرابلس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، كما أصيب آخرون حالاتهم خطيرة ومتوسطة.

وقالت صفحة وفيات بنغازي إن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني.

إقرأ المزيد
ليبيا.. العثور على رفاة 5 جثامين مجهولة الهوية في وادي ميمون شمال البلاد (صور)
ليبيا.. العثور على رفاة 5 جثامين مجهولة الهوية في وادي ميمون شمال البلاد (صور)

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها عبر "فيسبوك" صورا من تشييع جثامين الأطفال الذي شارك فيه عدد من القيادات الأمنية، ومنهم مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر الطيف، وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وضباط وضباط الصف بالمديرية.

 

المصدر: "بوابة الوسط" + RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا