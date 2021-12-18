ليبيا.. مقتل 8 أطفال من عائلة واحدة بانفجار لغم في الطويبية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzmg
قتل ثمانية أطفال بمنطقة الطويبية غرب العاصمة الليبية طرابلس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، كما أصيب آخرون حالاتهم خطيرة ومتوسطة.
وقالت صفحة وفيات بنغازي إن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني.
ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها عبر "فيسبوك" صورا من تشييع جثامين الأطفال الذي شارك فيه عدد من القيادات الأمنية، ومنهم مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر الطيف، وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وضباط وضباط الصف بالمديرية.
المصدر: "بوابة الوسط" + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.