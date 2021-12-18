مصر.. طلب عاجل باستدعاء وزير الصحة إلى البرلمان لبحث سبل مواجهة "أوميكرون"

أثار ظهور أول إصابة بمتحور "أوميكرون" ردود فعل برلمانية عديدة في مصر، حيث طالب أكثر من نائب الحكومة بالشفافية في ما يحيط بحصيلة المصابين وخطورة وأعراض المتحور الجديد.

وطالب النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات باستدعاء خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة إلى مجلس النواب والكشف عن حقيقة الحالات وخطورة المتحور الجديد سريع الانتشار وخطة الحكومة لمواجهته.

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وأكد حتة أن هناك أكثر من طلب إحاطة حول المتحور الجديد، خاصة في ظل غموض الموقف حوله، ومع انتشاره في دول عديدة وليس فقط بجنوب إفريقيا أو بعض الدول الإفريقية.

وشدد النائب على أن هناك حالة ضبابية حول المتحور الجديد وأعراضه، وعلى وزارة الصحة الكشف عن خطتها لمواجهة متحورات كورونا وهل سيكون هناك إجراءات احترازية جديدة أم لا.

وفي طلب إحاطة آخر، طالب النائب أيمن محسب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وزارة الصحة بالشفافية حول أعراض المتحور الجديد وسبل مقاومته وخطة المواجهة.

وقال محسب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه طالب بالكشف عن المخاطر والأعراض وهل هناك استعدادات من وزارة الصحة للتعامل معه.

وتساءل: "هل تتم مكافحة وعلاج المتحور الجديد في وحدات جديدة أم نفس وحدات علاج كورونا؟".

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية