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فضيحة اختلاسات تهز منظمة خيرية كنسية في المغرب

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فضيحة اختلاسات تهز منظمة خيرية كنسية في المغرب
Reuters Amr Dalsh
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أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن منسق منظمة "كاريتاس" الكاثوليكية الخيرية بالمغرب التابعة لبابا الفاتيكان، اختلس أموال طالبي لجوء أفارقة وتوارى عن الأنظار.

وذكرت الجمعية أن "استيلاء المنسق التقني الكاميروني ويدعى أبينا بينيومو جاكسون على أموال المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء واختفائه عن الأنظار، دفع العشرات من الأفارقة إلى تقديم شكايات للنيابة العامة".

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وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في القضية من أجل محاسبة المنسق التقني للمنظمة وتمكين المهاجرين المتضررين من أموالهم.

وسبق للبابا فرانسيس أن زار مقر منظمة "كاريتاس" الكاثوليكية الخيرية خلال زيارته للمغرب سنة 2019.

المصدر: موقع "زنقة" المغربي

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