الجيش الليبي: لن نسمح بتشكيلات مسلحة خارجة عن القانون

أكد اللواء خالد المحجوب مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي في تصريحات صحفية أن الدولة تقف بالمرصاد لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تريد النيل من أمن، واستقرار الليبيين والدولة.



وشدد على أنه تعزيزا لأمن المنطقة والمواطن قام آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان بتوجيه رسالة الي أهالي الجنوب أكد خلالها ان القوات المسلحة الليبية لن تسمح بوجود أي تشكيل مسلح لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بكامل المنطقة الجنوبية.

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وأردف قائلا " أن اللواء سحبان كان واضحا في رسالته التي أكد خلالها أن أي شخص يفكر في تشكيل جسم مسلح غير شرعي لا يتبع للقيادة العامة، سيتم استهدافه ومداهمته والتعامل معه بقوة وسيكون مستهدفاً من قبل القوات المسلح"، مشيرا إلى أن هذه رسالة هامة لأهالي الجنوب في مدينة سبها.

وتابع المحجوب موضحا أن معلومات خطيرة وردت لمقر قيادة منطقة سبها العسكرية عن وقوع انفجار بمنطقة حجارة أدى الي مقتل صاحب المنزل وتابع قائلاً: إنه بعد ورود هذه المعلومات قامت قيادة المنطقة بإرسال "مفرزة" من سرية الهندسة العسكرية للذهاب إلى مكان الواقعة وعند وصولهم إلى المكان عثروا على صواريخ وألغام ومتفجرات واتضح أن الشخص المتوفى كان تاجر سلاح وقامت "المفرزة" بأخذ كل الموجودات بالمنزل وتسليمها إلى الهندسة للتعامل معها الأمر الذي دفع قيادة المنطقة العسكرية إلى تعميم بيان هام علي جميع المواطنين تضمن ضرورة أن يلتزم الجميع بالإبلاغ عن اي جسم غريب وعدم حيازة الأسلحة والمتفجرات في المنازل لخطورتها ولمخالفتها القانون ما يعرض المخالفين الى المساءلة القانونية .

وكانت الأمور قد عادت للهدوء فى مدينة سبها جنوب ليبيا عقب مناوشات مسلحة أفضت لوقوع اصابات.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT