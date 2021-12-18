مع استمرار انسحاب قواته.. التحالف الدولي يسلم أجهزة ومعدات عسكرية للقوات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت استلام القوات العراقية أجهزة ومعدات عسكرية من التحالف الدولي الذي بدأ سحب قواته من البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "استمرار لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة للتحالف بشكل كامل من البلاد وبدء عمل المستشارين، أجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".

RT

وأضافت، أن "اللجنة زارت جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها إلى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود".

RT

RT

RT

RT

وأشارت الخلية، إلى أن "اللجنة أكدت أن عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق تتمثل في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية".

المصدر: RT