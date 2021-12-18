الحكومة السورية تؤسس جامعة جديدة (صور)

بدأ رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس زيارة إلى محافظة حماة على رأس وفد حكومي للاطلاع على العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

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وفي بداية الجولة وضع عرنوس حجر الأساس لمشروع ضاحية الأمل السكنية في موقع النقارنة على طريق عام حماة حلب العائد للمؤسسة العامة للإسكان.

وأشار المهندس فؤاد دردر رئيس مجموعة إسكان حماة في تصريح للصحفيين إلى أن مشروع الضاحية هو عبارة عن مساكن شعبية بعدد 162 مقسما منها 60 لجمعيات تعاونية سكنية و83 مقسما لتنفيذ خطط المؤسسة من المساكن الشبابية والادخار والعمالية و19 تم تخصيصها لأصحاب الأراضي المستملكة.

كما وضع عرنوس حجر الأساس لمشروع موقع عام جامعة حماة الجديد "بمرحلته الأولى" والواقع بمحاذاة الأوتستراد الدولي دمشق- حلب مقابل ضاحية الوفاء السكنية والعائد لوزارة الأشغال العامة والإسكان وتنفذه الشركة العامة للطرق والجسور فرع حماة.

وقال الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة في تصريح لوكالة "سانا" إن مدة عقد تنفيذ المشروع 1000 يوم والكلفة التقديرية 985ر12 مليار ليرة سورية ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال بنى تحتية تشمل نفقا انشائيا وآخر معماريا ومراكز تحويل وأعمالا طرقية وأعمال صرف صحي ومطري ومتممات أخرى.

وتلا ذلك وضع رئيس مجلس الوزراء لحجر الأساس لمشروع المشفى الخيري العائد للجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة والذي تنفذه الجمعية بكلفة تقديرية للهيكل والاكساء 6.5 مليارات ليرة.

وأكد محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح للصحفيين أن الهدف من مشروع المشفى الخيري "تخديم ذوي الشهداء وجرحى الحرب والمصابين والمرضى والأسر الفقيرة".

كما أطلق المهندس عرنوس بدء العمل بمشروع الطاقة البديلة في موقع قمحانة مقابل جبل زين العابدين باستطاعة 1 ميغا واط.

ويضم مشروع المحطة الكهروضوئية في موقع قمحانة 2222 لوح طاقة على مساحة قدرها 9 دونمات حسب براء شعيرة مدير المشروع مبينا أن إنتاجها من الطاقة الكهربائية يقدر بـ1.7 مليون كيلو واط ساعي سنويا تغذى بها المعامل والمنشآت الصناعية ومنازل الأهالي في المنطقة ويزيد الوفر من الوقود الناتج عن تشغيل المحطة على 400 طن والعائد السنوي المقدر منها 600 مليون ليرة سورية.

وفي تصريح للصحفيين أشار المهندس عرنوس إلى أن جولة الوفد الحكومي إلى محافظة حماة اليوم "تأتي في سياق متابعة سير إنجاز عدد من المشروعات الخدمية والحيوية والاطلاع على نسب الإنجاز وتذليل الصعوبات والمشكلات التي تعترضها" لافتا بهذا الصدد إلى "أن مشروعات جامعة حماة تمثل أولوية لدى الحكومة لما لها من أهمية واثار إيجابية على مختلف الاصعدة العلمية والاقتصادية والاجتماعية".

المصدر: "سانا"