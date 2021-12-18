التحالف العربي يعلن نتائج غاراته على مأرب والجوف خلال 24 ساعة
AP Hani Mohammed
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن شنه نحو 20 غارة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمال اليمن خلال اليوم الأخير.
وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت تنفيذه 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظتين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات كلفت الجماعة أرواح 80 من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير 11 آلية عسكرية.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لاسيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون استكمال سيطرتهم عليها.
المصدر: "واس"
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