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رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بكورونا بين أفراد عائلته

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رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بكورونا بين أفراد عائلته
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة
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أفاد التلفزيون الأردني بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.

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وكان  وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قد أعلن في مقابلة مع "التلفزيون الأردني"، أن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

وأضاف: "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مضيفا: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

المصدر: "التلفزيون الأردني"

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