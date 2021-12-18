الداخلية الكويتية تصدر بيانا بخصوص رخص القيادة للوافدين

نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تم تداوله حول صدور قرار أو تعميم بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للوافدين.

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وفي بيان للداخلية نشرته في "تويتر"، قال الإعلام الأمني: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للوافدين، وكل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأضاف البيان: "إن ما حصل، ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة".

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي "تأكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية"، محذرة من أن "من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية، سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".

الإعلام الأمني:

لايوجد قرار او تعميم صادر بخصوص ايقاف او سحب رخص القيادة للمقيمين، وان كل ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي غير صحيح pic.twitter.com/edZWzaXkDK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 17, 2021

وكان عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا أخبارا مفادها أن الوزارة بصدد سحب وإيقاف رخص القيادة للوافدين داخل الكويت، بينما كانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين.

المصدر: RT