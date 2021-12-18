الأردن.. عودة مئات المواطنين إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم إثر قضايا عشائرية

أعلن محافظ منطقة الزرقاء في الأردن، حجازي عساف، عن إعادة 451 مواطنا إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في المحافظة.

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وأشار المحافظ إلى أنه "تم إنهاء معاناة 451 مواطنا عند إعادتهم إلى منازلهم، بعد سنوات عدة بناء على اتفاق بين أطراف النزاع".

وأوضح حجازي عساف أن "الاتفاق جاء استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية، التي جرى إقرارها أخيرا، والمعتمدة من وزارة الداخلية، بمشاركة الجهات المعنية والشيوخ والوجهاء كافة".

المصدر: "بترا"