الإعلام الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي يعتقل مسنة في الخليل بحجة اعتدائها على مستوطن
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اعتدى مستوطن وجنود الجيش الإسرائيلي بالضرب على سيدة 65 عاما، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أحد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأن السيدة حاولت طعنه، وهاجمها الجنود الإسرائيليون، ما أدى إلى إصابتها بحالة من الإغماء، وتم إحضار مسعفين إسرائيليين لإسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.
المصدر: "معا"
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