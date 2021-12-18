لبنان.. الحكم بالسجن سنتين لسوري حاول دخول إسرائيل خلسة عبر الحدود اللبنانية
Reuters
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حكم على سوري في لبنان بالسجن سنتين لمحاولته دخول إسرائيل خلسة عبر الحدود اللبنانية، وفق ما أفادت صحيفة "النشرة".
وحسب الصحيفة "أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكما بحق السوري عمرو محمد الإبراهيم قضى بحبسه سنتين وتغريمه 500 ألف ليرة لبنانية لدخوله بلاد العدو الإسرائيلي خلسة عبر الحدود اللبنانية طالبا اللجوء".
المصدر: النشرة
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