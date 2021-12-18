تونس.. قوى الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع إثر مناوشات مع عدد من الشبان (فيديو)

شهدت مدينة القصرين مساء أمس الجمعة، مناوشات بين قوى الأمن وعدد من الشبان أقدموا على حرق الإطارات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة، وفق وسائل إعلام تونسية.

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وذكرت إذاعة "القصرين المحلية" أن "عددا من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، أقدموا على حرق الإطارات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة، على مستوى الشارع الرئيسي بحي النور من مدينة القصرين".

وأشارت إلى أن "الوحدات الأمنية قامت على إثر هذه المناوشات بالتدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

المصدر: إذاعة "القصرين المحلية"