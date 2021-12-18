مصر تذكر بعدد اللاجئين على أراضيها وظروف معيشتهم

أكدت الخارجية المصرية أن البلاد "تفخر باستضافتها 6 ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري".

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وعلى حسابه في "تويتر"، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، قائلا: "تحتفل مصر والعالم باليوم العالمي للمهاجر، ولقد حرصت مصر على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل".

تحتفل مصر والعالم باليوم العالمي للمهاجر، ولقد حرصت مصر على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل 1/3. @UNmigration@IOMEgypt@UNHCREgypt#InternationalMigrantsDay2021#MigrantsDay — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 18, 2021

وأضاف: "وتفخر مصر باستضافتها لـ6 مليون شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين".

وأكمل السفير أحمد حافظ: "لطالما اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة لتحقيق التنمية في دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر".

ولطالما اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة لتحقيق التنمية فى دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الأخر 3/3.

@UNmigration@IOMEgypt@UNHCREgypt#InternationalMigrantsDay2021#MigrantsDay — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 18, 2021

المصدر: RT