تقرير ينشر صورا لأضرار تعرض لها مدرج مطار دمشق الدولي جراء القصف الإسرائيلي الأخير

أفاد تقرير أمريكي بأن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على سوريا ألحقت ضررا بأحد مدارج الهبوط في مطار دمشق الدولي.

ونشرت شركة Aurora Intel الأمريكية المختصة بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط وخارجه، على حسابها في "تويتر" صورة التقطها قمر صناعي تابع لشركة Capella Space، وهي تظهر حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي خلفها في هذا المدرج.

Dubious curiosity satisfied, despite the runway at #Damascus Intl. Airport, #Syria currently under refurb and closed per NOTAM A0208/21, imagery courtesy of @capellaspace confirms three impacts 600m’s each apart, reportedly from an #Israel|I airstrike in the early hours yesterday pic.twitter.com/GQUftXOvVC — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 17, 2021

وأشارت Aurora Intel إلى أن الصور الفضائية تؤكد تعرض مطار دمشق لثلاث غارات على بعد 600 متر عن بعضها البعض فجر الخميس.

وأكد موقع The War Zone الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية أن الجزء الغربي من مطار دمشق مغلق حاليا أمام حركة الطائرات وأعمال ترميم جارية هناك، لافتا إلى أنه من غير الواضح لماذا طالت الغارات المزعومة هذا المدرج تحديدا، خاصة وأن هناك مدرجا آخر يجري استخدامه بشكل نشط وسط مزاعم عن هبوط طائرات فيه تنقل مواد لدعم العسكريين الإيرانيين المنتشرين في سوريا.

وسبق أن أعلن الجيش السوري عن تصديه فجر الخميس لهجوم صاروخي إسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية أسفر عن مقتل جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقت خلال الهجوم على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

المصدر: وكالات