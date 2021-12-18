تميم بن حمد يشارك أبناء شعبه احتفالات قطر باليوم الوطني للدولة (فيديو)
شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أبناء شعبه في احتفالات اليوم الوطني لبلاده والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.
حيث نشر تلفزيون قطر اليوم السبت تغريدة أرفقها بفيديو للشيخ تميم بن حمد وهو يشارك أبناء شعبه الاحتفال ويبادلهم التحيات.
وهنأ أمير قطر جميع المواطنين بهذه المناسبة ونشر تغريدة عبر "تويتر" كتب فيها: "في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".
في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2021
بث مباشر | تغطية تلفزيون قطر للمسير الوطني #تلفزيون_قطرhttps://t.co/5c11B5tppf— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2021
واليوم الوطني عطلة رسمية في البلاد ويحتفل به القطريون بفعاليات كثيرة، أبرزها تنظيم عرض عسكري تشارك فيه مختلف صنوف القوات المسلحة ويحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.
حضرة صاحب السمو يشارك أبناء شعبه احتفالات الدولة باليوم الوطني للدولة 🇶🇦#اليوم_الوطني_القطري#مرابع_الأجداد_أمانة#تلفزيون_قطرpic.twitter.com/BlbFthnKTO— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2021
مشاعر متبادلة بين القيادة والشعب تمثلت في نزول حضرة صاحب السمو للجمهور لمصافحتهم وتهنئتهم باليوم الوطني للدولة #اليوم_الوطني_القطري#مرابع_الأجداد_أمانة#تلفزيون_قطرpic.twitter.com/vFP4YNiwMj— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.