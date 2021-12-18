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تميم بن حمد يشارك أبناء شعبه احتفالات قطر باليوم الوطني للدولة (فيديو)

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تميم بن حمد يشارك أبناء شعبه احتفالات قطر باليوم الوطني للدولة (فيديو)
Reuters
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أبناء شعبه في احتفالات اليوم الوطني لبلاده والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

حيث نشر تلفزيون قطر اليوم السبت تغريدة أرفقها بفيديو للشيخ تميم بن حمد وهو يشارك أبناء شعبه الاحتفال ويبادلهم التحيات.

وهنأ أمير قطر جميع المواطنين بهذه المناسبة ونشر تغريدة عبر "تويتر" كتب فيها: "في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".

واليوم الوطني عطلة رسمية في البلاد ويحتفل به القطريون بفعاليات كثيرة، أبرزها تنظيم عرض عسكري تشارك فيه مختلف صنوف القوات المسلحة ويحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

المصدر: RT

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