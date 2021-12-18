أردوغان يدعو إلى استمرار السلطة التنفيذية الليبية لحين إجراء الانتخابات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستمرار السلطة التنفيذية بليبيا "إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بينما رفض نائب ليبي بارز التمديد للحكومة الحالية بعد 24 ديسمبر.

وحسبما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، فإن أردوغان أكد خلال لقائه المنفي أمس الجمعة في اسطنبول، "ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة وفقا لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا".

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من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير في تصريحات صحفية أمس الجمعة إنه لا مجال للتمديد لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعد 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن عبد الحميد الدبيبة أتيحت له فرصة أن يكون رئيسا للحكومة التي "بسلبياتها وإيجابياتها" ستنتهي في هذا الموعد.

وأوضح أن مسألة التمديد مرهونة بما يراه السياسيون في ليبيا، الذين إن لم يقبلوا بذلك، فسيكون على الدبيبة أن يسلم السلطة إلى الحكومة المقبلة، مضيفا أن هناك توجها لبقاء المجلس الرئاسي كما هو.

وقال: "نحن لا يهمنا الرئاسي بقدر الحكومة التي ستسير الأعمال، ويحتاجها الشعب الليبي مباشرة لأنها تلامس الحياة اليومية للمواطن".

ويرأس الصغير اللجنة التي شكلها "النواب" للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول "الصعوبات والعراقيل" التي تواجه العملية الانتخابية.

المصدر: RT+ "بوابة الوسط"