مصر.. العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في المنيا (فيديو)

عثرت الشرطة المصرية جنوب محافظة المنيا مساء الجمعة على مجموعة من الحمير المذبوحة والمسلوخة في منزل مهجور بحي جنوب مدينة ملوي.

وقال محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا إنه تم ضبط 45 حمارا حيا و9 حمير مسلوخة، و14 جلد حمار، وسكين سلخ.

وصرح بأنه تم تحرير محضر اتهم فيه كل من عيد "م. ع. م"، وعبد النور "ن. ف"، وأحمد"ع. م"، والتحفظ على المضبوطات.

وأوضح مصدر مسؤول أنه تم سلخ الحمير لتصديرها إلى الخارج مقابل مبالغ كبيرة لإحدى دول شرق آسيا لاستخدامها في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات المختلفة.

وتداول النشطاء والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحمير مسلوخة وملقاة على الأرض في أحد المنازل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية