المغرب.. اعتقال موال لـ"داعش" خطط للانخراط في سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة

أعلنت السلطات المغربية مساء يوم الجمعة اعتقال موال لتنظيم "داعش" بايع "أمير" التنظيم الإرهابي و"خطط للالتحاق" به.

وأفاد بيان أصدره المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكلف بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، بأن المعتقل يبلغ من العمر 24 عاما.

وأضاف أنه "قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم "داعش" وخطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة".

كما جاء في البيان أن "إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه به قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة".

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، وتمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.

المصدر: رويترز