مشعل: مطلقو النار في مخيم البرج الشمالي بلبنان "لن يفلتوا من العقاب"

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن مطلقي النار في مخيم البرج الشمالي بلبنان لن يفلتوا من العقاب، وإن الحركة تحترم سيادة لبنان، ولن تحول ما حدث إلى ساحة قتال في المخيمات.

وخلال لقائه عائلات فلسطينية في مدينة صيدا اللبنانية، قال مشعل إن "حماس" حريصة على وحدة الصف والدم الفلسطيني.

ودعا مشعل حركة فتح إلى المبادرة "بتطييب خواطر عوائل مخيم البرج الشمالي"، وقال إن الفلسطينيين "ضيوف على أرض لبنان حتى العودة إلى أرض الوطن"، وأضاف أنه "لا طريق لتحرير فلسطين إلا بالجهاد والشهادة، فالشعب الفلسطيني قدم قادته شهداء على طريق الحرية".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مشعل أن "هزيمة الاحتلال قريبة، وبعد هزيمته سيتغير وجه المنطقة"، وقال إن "الذين طبعوا مع الاحتلال خذلوا شعبنا وقضيتنا، وأصبحوا على الهامش".

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وكان إشكال بين مسلحين أثناء تشييع أحد أفراد "حماس" في المخيم يوم 12 من الجاري أدى إلى مقتل 3 من أفراد الحركة، حسبما أعلن عضو قيادتها رأفت المرة في حينه، متهما "عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة (فتح) بإطلاق النار باتجاه المشيعين أثناء وصولهم إلى مدخل المقبرة".

وكان المخيم شهد قبل ذلك بيومين انفجارا ضخما، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لـ"حماس" في مخيم برج الشمالي.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية + RT