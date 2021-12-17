مصر.. إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالا بـ"اليوم الوطني" لقطر

أضيء برج القاهرة مساء اليوم بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني لقطر الموافق للسبت الـ18 من ديسمبر الجاري.

ونشر حساب سفارة قطر في القاهرة عبر "تويتر" صورا للبرج مضاء بألوان العلم القطري.

وتحتفل قطر بذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18 ديسمبر من عام 1978.

ويعتبر هذا التاريخ من كل عام يوما للتذكر ببطولات الآباء والأجداد ومجهوداتهم في بناء دولة قطر.

المصدر: RT