 
مباشر

مصر.. إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالا بـ"اليوم الوطني" لقطر

أخبار العالم العربي

مصر.. إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالا بـ
Globallookpress Wu Huiwo
صورة أرشيفية - القاهرة ليلا.. برج القاهرة منتصف الصورة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzfd

أضيء برج القاهرة مساء اليوم بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني لقطر الموافق للسبت الـ18 من ديسمبر الجاري.

ونشر حساب سفارة قطر في القاهرة عبر "تويتر" صورا للبرج مضاء بألوان العلم القطري.

وتحتفل قطر بذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18 ديسمبر من عام 1978.

ويعتبر هذا التاريخ من كل عام يوما للتذكر ببطولات الآباء والأجداد ومجهوداتهم في بناء دولة قطر.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا