مصر.. إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالا بـ"اليوم الوطني" لقطر
أضيء برج القاهرة مساء اليوم بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني لقطر الموافق للسبت الـ18 من ديسمبر الجاري.
ونشر حساب سفارة قطر في القاهرة عبر "تويتر" صورا للبرج مضاء بألوان العلم القطري.
مبنى برج القاهرة يتزين بالعلم القطري 🇶🇦 احتفالاً باليوم الوطني لدولة #قطر— سفارة قطر - القاهرة (@QatarEmb_Cairo) December 17, 2021
🇶🇦🇶🇦🇶🇦#مرابع_الأجداد_أمانة#اليوم_الوطني_القطريpic.twitter.com/pdyb8yE07Y
إضاءة #برج_القاهرة بألوان علم #قطر احتفالًا بـ #اليوم_الوطني_القطري— وكالة النوخذة للأنباء (@AlNokhazaQ8) December 17, 2021
#النوخذةpic.twitter.com/7dB4KWmx6e
وتحتفل قطر بذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18 ديسمبر من عام 1978.
ويعتبر هذا التاريخ من كل عام يوما للتذكر ببطولات الآباء والأجداد ومجهوداتهم في بناء دولة قطر.
المصدر: RT
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