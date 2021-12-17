السعودية.. إصابة 5 أشخاص بانهيار سقف أحد المقاهي

أصيبت ثلاث نساء ورجل وطفل إثر انهيار سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر السعودية.

ووجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بتقديم الرعاية الصحية لكافة للمصابين.

انهيار سقف مقهى بـ #الخبر نتج عنه إصابة 5 حالات ، منهم ثلاث نساء ورجل وطفل pic.twitter.com/QMbzI9TsX2 — الساحل الشرقي (@alsharqiy_coast) December 17, 2021

كما كلف الجهات المختصة برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.

المصدر: وكالات