مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة قتل "محاسب الهرم" على يد تشكيل عصابي لسرقة هاتفه

روت والدة الضحية المعروف إعلاميا "بمحاسب الهرم" تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل ابنها على أيدي عناصر تشكيل عصابي حاول سرقة هاتفه بالإكراه.

وقالت والدة المجني عليه لـ"القاهرة 24" إن نجلها كان عائدا من منطقة المهندسين حيث كان برفقة بعض أصدقائه، وأثناء استقلاله حافلة "ميكروباص" على الطريق الدائري، ركب معه 3 أشخاص كانوا ينوون سرقته.

وأضافت: "كانوا عبارة عن تشكيل عصابي، أخدوا منه هاتفه ومحفظته، حاولوا يكتفوه وياخدوا منه حاجاته، ومقدروش عليه قتلوه بعد ما ضربوه على رأسه بمطواة (سكين)".

وتابعت: "حاولت أكلمه كتير وقتها ومكانش بيرد، كان شقيقه في شغله، وحاولنا نتواصل بيه ولكن دون استجابة، وبعد عذاب وبحث، لما فجأة رد علينا ضابط شرطة من قسم شرطة الهرم بيقول لشقيق أمير الأكبر إنه عمل حادثة، ورجاء حد يحضر لقسم الهرم".

وتابعت: "ماكنتش أتوقع إن ابني مقتول، أنا كنت مفكرة إن هو عامل حادثة عادية.. ده لسة متخرج السنة دي، كان بيتمنى أن يخدم في سيناء عشان يستشهد هناك وربنا كتبها له هنا، ابني راح ضحية البلطجة والخسة والندالة".

وقالت: "أنا احتسبت ابني عند الله شهيد وبطلب من القضاء المصري بعقوبة الإعدام للمتسببين في وفاة ابني".

يذكر أن المعاينة الأمنية لحادث تصادم أعلى الطريق الدائري، كشفت تفاصيل محاولة اختطاف محاسب وسرقته بالإكراه، من قبل عصابة قبل أن يقاومهم ويمسك بعجلة القيادة ليقع الحادث.

المصدر: "القاهرة 24"