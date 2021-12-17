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شهود عيان: إطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان

أخبار العالم العربي

شهود عيان: إطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لـ
Reuters
أرشيف
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أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بإطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لأنصار "قوى الحرية والتغيير" المعارضة خلال ندوة في الخرطوم اليوم.

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وأضاف الشهود أن جهة إطلاق الغاز لا تزال مجهولة حتى الآن فيما تغيبت قوات الشرطة عن مكان الحادث.

المصدر: رويترز

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