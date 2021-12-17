شهود عيان: إطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان
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أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بإطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لأنصار "قوى الحرية والتغيير" المعارضة خلال ندوة في الخرطوم اليوم.
وأضاف الشهود أن جهة إطلاق الغاز لا تزال مجهولة حتى الآن فيما تغيبت قوات الشرطة عن مكان الحادث.
المصدر: رويترز
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