مصر.. ترحيل المتهم بصدم سيارة طلاب منطقة "الشيخ زايد" لمستشفى سجن طرة

رحّلت أجهزة مديرية أمن الجيزة بمصر إلى مستشفى سجن طرة، المتهم كريم الهواري المتسبب بصدم سيارة كانت تقل مجموعة من الطلاب في منطقة "الشيخ زايد" ومصرع 4 منهم.

وحسب المصادر المحلية، تم نقل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك عقب تحسن حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية في الحوض بأحد المستشفيات في منطقة العجوزة.

وستباشر محكمة الجنايات في الأول من يناير المقبل محاكمة الهواري، حيث كان النائب العام في مصر قد أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وذكرت النيابة في بيان لها أن "جريمة القتل الخطأ نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى".

المصدر: "الشروق"