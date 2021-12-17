الأسد يلتقي وفد اتحاد المهندسين العرب: "المنظمات والاتحادات تعبر عن النبض الحقيقي للشعوب العربية"

التقى الرئيس السوري بشار الأسد وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد عادل الحديثي، وشدد على أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية.

وخلال اللقاء أكد الأسد على "أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية باعتباره فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، ومنبرا لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية، وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في معالجتها".

ونقلت الرئاسة السورية عن الأسد أن تلك المنظمات "تعبر عن النبض الحقيقي للشعوب العربية وتمتلك دورا سياسيا واجتماعيا مهما في تحقيق التماسك الشعبي العربي".

وأشار الأسد إلى أن "النقطة الجوهرية في عمل المنظمات والاتحادات تكون من خلال طرحها لمشاريع وأفكار توحيدية اقتصادية وتقنية تشكل منطلقا لتأسيس اقتصادات عربية مشتركة والانطلاق بها من رؤية استراتيجية مبنية على مصلحة الدول والشعوب العربية".

كما نقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفد أنهم أكدوا "على الأهمية القصوى للاستثمارات العربية العربية والانعكاس الكبير لها في تحسين واقع الشعوب العربية، ودور الاتحادات في المساهمة في إنجاز هذه الاستثمارات وإزالة العوائق التي يمكن أن تعرقلها".

وأضاف أعضاء الوفد أن تلك الاستثمارات "يجب أن تتوجه أولا نحو المشاركة في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب في سوريا".

المصدر: RT