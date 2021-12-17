الصحة المصرية تعلن تطعيم 478690 طفلا ضد كورونا

أعلن متحدث وزارة الصحة المصرية خالد عبد الغفار أن عدد من تم تطعيمهم ضد كورونا من الأطفال في البلاد بلغ 478690 طفلا، في الفئة العمرية بين 12 و18 سنة.

وأوضح عبد الغفار في حديث لـ"القاهرة 24" أن "جميع الأطفال تلقوا لقاح "فايزر" الأمريكي، المثبت فاعليته ومأمونيته عليهم".

وشدد على "ضرورة تطعيم الأطفال وحصولهم على لقاح كورونا، للحفاظ على صحتهم وتجاوز الجائحة في أسرع وقت، ومنع الفيروس من التحور".

من جانبه، أوضح استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي أن "المتحورات المقلقة لفيروس كورونا أدت لتسارع انتشاره وزيادة أعداد المصابين، وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بكوفيد-19، لذا كانت الحاجة إلى التوسع في التطعيم ليشمل الأطفال".

وأضاف أن "الأطفال الذين يعانون من أمراض تنفسية كالربو أو السكري معرضون لمخاطر الإصابة بحالات وأعراض أشد".

المصدر: "القاهرة 24"