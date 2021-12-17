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اليمن.. 12 وفاة و36 إصابة جديدة بكورونا

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اليمن.. 12 وفاة و36 إصابة جديدة بكورونا
AFP اليمن ـ أرشيف
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ارتفع إجمالي إصابات كورونا في اليمن إلى 10092 حالة بتسجيل 36 إصابة جديدة خلال أسبوع، فيما سجلت 12 وفاة بكوفيد-19.

وقالت اللجنة المعنية بمكافحة الفيروس التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا، إن الوفيات التي سجلت خلال الأسبوع المنصرم معظمها في محافظتي عدن وحضرموت في الشرق، وهما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الجائحة.

وكانت إحصاءات اللجنة عن الأسبوع المنصرم تشير إلى تسجيل 10056 إصابة و1962 وفاة.

وبدأت السلطات الطبية اليمنية هذا الأسبوع إجراءات فنية مع الأمم المتحدة لاستلام 1.2 مليون جرعة لقاح جديدة ضد فيروس كورونا، منها 800 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" و400 ألف من "سينوفاك".

 

المصدر: "رويترز"

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