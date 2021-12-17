الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح

فرّقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في القدس بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمت عقب صلاة الجمعة أمام منزل عائلة سالم، ما أدى لإصابات عدد من المشاركين فيها برضوض وجروح واعتقال آخرين.

المصدر: وكالة "قدس نت" للأنباء