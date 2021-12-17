هنية مجددا في "مرج الزهور".. و"حماس" تستعيد الذكرى الـ29 للإبعاد

تستعيد حركة "حماس" مجددا ذكرى إبعاد قادتها إلى "مرج الزهور" قبل 29 عاما، وذلك بزيارة قادتها إلى المكان الذي اكتسب شهرة عالمية آنذاك.

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رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية زار "مرج الزهور" المكان الذي أبعد إليه مع مع 415 من أفراد الحركة عام 1992، إلا أنهم رفضوا الدخول إلى لبنان، وبقوا رغم الظروف الجوية القاسية، ليتحول الإبعاد إلى حدث حاز اهتماما عالميا.

ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية تسجيلا يتحدث فيه هنية، مستذكرا ذلك الحدث:

وتعد هذه الزيارة الثانية لهنية، حيث سبق أن زارها قبل سنتين، ووصف الإبعاد الذي استغرق نحو عام، بأنه شكّل "مرحلة فارقة جسدت تحولا إستراتيجيا في مسيرة حركة حماس والشعب الفلسطيني".

وحدث "مرج الزهور" واحدا من المفاصل الأساسية في تاريخ "حماس"، حيث أظهر عددا من قياديي الحركة، كما وضع حدا لسياسة الإبعاد إلى خارج فلسطين، حين رفض الجميع المغادرة إلى لبنان، وفضلوا البقاء في ظروف قاسية.

المصدر: RT + وكالة شهاب