موقع مغربي: مناورات عسكرية مغربية أمريكية في المتوسط تثير توجس إسبانيا

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن القوات البحرية الملكية نفذت مع نظيرتها الأمريكية مناورات عسكرية "ثقيلة" في البحر المتوسط، أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الإسبانية.

ونشرت صفحة الأسطول السادس الأمريكي على "تويتر" صورة تظهر فرقاطة علال بن عبد الله (F615) بمعية حاملة الطائرات المقاتلة "هاري س. ترومان" (CVN75)، وهما يعبران مضيق جبل طارق.

وقال الأدميرال كيرت رينشو قائد مجموعة القتال التابعة للناقلة في بيان: "أظهرت مجموعة حاملة الطائرات الهجومية مرة أخرى اليوم تنوعها الأدائي، وذلك لتعزيز قابلية التشغيل البيني مع شركاء متشابهين في التفكير في كل من التدريب والعمليات الواقعية".

وأضاف رينشو: "لقد كانت تجربة رائعة لفريقنا أن يبحر إلى جانب البحرية الملكية المغربية.. مع شركائنا المغاربة، نتشارك بالتأكيد هدف تعزيز ظروف الأمن البحري والاستقرار في المنطقة وردع أو مواجهة أولئك الذين يهددون الأمن في أي مكان في العالم".

ولم يرد في البيان الذي أصدرته البحرية الأمريكية أي ذكر للتعاون مع الفرقاطات الإسبانية خلال هذا العبور عبر المضيق.

وحسب موقع "هسبريس" فقد قالت مصادر عسكرية إسبانية "إن هذه المناورات تدخل ضمن الدعم الذي تريد الولايات المتحدة أن تقدمه للمغرب في المنطقة، لاسيما على صعيد قيادتها الإقليمية ضد الجزائر".

lors du passage du groupe aéronavale @USSHARRYSTRUMAN dans le détroit de Gibraltar

Royal Norwegian Navy HNoMS Fridtjof Nansen F310

USS San Jacinto CG56

USS Harry S Truman CVN75

Moroccan Navy Allal Ben Abdellah F615#Maroc#Morocco#FAR#MRM#المغرب#المغرب_أولاpic.twitter.com/h87OmFrERV — Moroccan_FAR (@Moroccan_FAR) December 15, 2021

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي