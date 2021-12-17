التحالف العربي يعلن تدمير موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم اليمنية يشمل منصات اتصالات ومخازن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عن تدمير موقع للحوثيين لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد التحالف العربي في بيان، أن "الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات".

فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن "ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش".

المصدر: واس+سبق