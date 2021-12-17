الذكرى 11 للثورة التونسية.. احتفالات على وقع انقسام بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه

وسط انقسامات بين مؤيدي الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه، تحيي تونس اليوم الجمعة الذكرى الـ11 للثورة، في غياب الاحتفالات الرسمية واقتصارها على تظاهرات في العاصمة.

وبحسب موقع "موزاييك إم أف"، فإن الانقسام تجلى بشكل كبير في شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد تظاهرات مؤيدة لسعيد وقرارته ومناهضين لهذه القرارات والذين أدانوا ما أسموه مضايقات لهم من قبل الأمن والحد من حريتهم في التظاهر.

وانتشرت عناصر الأمن في الشارع الرئيسي للعاصمة ومختلف الأنهج المتفرعة عنه، لتأمين مختلف التظاهرات تحسبا لأي تجاوزات من خلال الفصل بين المؤيدين لسعيد والمعارضين له.

واتهم عضو الهيئة التنفيذية لـ"مواطنون ضد الانقلاب" أسامة الخريجي، ما اعتبره تضييقا متعمدا تتم ممارسته ضد المحتجين، من خلال عدم الاتفاق المسبق مع وزارة الداخلية في علاقة بمكان الاحتجاج.

وندد هشام العجبوني، القيادي بالتيار الديمقراطي، بما اعتبره تعلميات من قبل سعيد عن طريق وزير داخليته لمنع أي صوت معارض من دخول "شارع الثورة" الذي حرره التونسيون.

وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة، أحيا عدد من الأهالي الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الشرارة الأولى للثورة وذلك بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والشؤون الدينية ابراهيم الشايبي والسياحة محمد المعز بن حسين بالإضافة الى ممثلي السلط الجهوية والإدارات العمومية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن إقرار تاريخ 17 ديسمبر هو رجوع إلى أصل الثورة بعد أن كان ملفا مهملا في الرفوف وهو ما يعتبر خطوة نحو تصحيح المسار.

المصدر: "موزاييك أف إم"