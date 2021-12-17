نجاة وزير الزراعة الفلسطيني وعدد من موظفيه من هجوم مستوطنين بنابلس (صور)
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نجا وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري وعدد من موظفي الوزارة من هجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين على طريق نابلس اليوم الجمعة.
وكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية على موقع "فيسبوك" منشورا قال فيه: "نجاة وزير الزراعة رياض العطاري وعدد من موظفي الوزارة من هجوم المستوطنين الإرهابيين على طريق نابلس".
المصدر: RT
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