مصر.. الكاميرات توثق واقعة سحل صادمة وضرب شاب بالأسلحة في الشارع والأمن يقبض على الفاعلين

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لشاب يتعرض للاعتداء والسحل على يد عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في الشارع.

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وسجلت كاميرات المراقبة مشهدا صادما لواقعة الاعتداء على المجني عليه، وروى الضحية تفاصيل الحادث، كما تحدثت والدته عن أسباب الخلاف مع المتهمين.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، عن إصابته بجروح قطعية متعددة بالجسم، وجرح قطعي بالرأس، حوالي 6 سم، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعي بالظهر حوالي 2 سم، وآخر أعلى الظهر، وجرح قطعي بظهره من الناحية اليمنى، طوله حوالي 4 سم.

من جانبهم استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المجني عليه، وذكر عقب تحسن حالته الصحية أنه فوجئ خلال جلوسه بصحبة اثنين من أصدقائه بالشارع، بالمتهمين يعتدون عليه بالأسلحة البيضاء، ثم بدأوا في سحله بالشارع، وواصلوا اعتدائهم عليه، ثم تركوه غارقا في دمائه.

وقال المجني عليه إن صديقيه شاهدا المتهمين خلال الاعتداء عليه، ولم يتمكنا من الدفاع عنه، حيث هددهما الجناة بالأسلحة التي بحوزتهم، وأشار إلى أن المتهمين تربطهم به علاقة قرابة، وأن الخلافات السابقة بينهم مر عليها ما يقرب من 3 سنوات، وفحص رجال المباحث كاميرات مراقبة رصدت مشهد الاعتداء على المجني عليه، وتم تفريغها وتحديد هوية المتهمين المشاركين في الاعتداء على الشاب.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من سكان الشارع، الذين أكدوا اعتداء المتهمين على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد اعتداء عددا من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجني عليه بصحبة اثنين من أصدقائه في الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء، وسحله بالشارع، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بأنحاء جسده.

تم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتتعذر RT عن نشر الفيديو بسبب مشاهده القاسية

المصدر: اليوم السابع