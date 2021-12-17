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مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس

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مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس
Reuters
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أصيب، فجر اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين على منازلهم في قرية قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي.

وأضاف: "المستوطنون حاولوا خطف المواطن وائل مقبل إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك"، محذرا من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.

المصدر: "وفا"

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