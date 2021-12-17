حكام البحرين في مقطع فيديو.. منذ الانطلاقة إلى يومنا الحالي

بمناسبة العيد الوطني الخمسين للبحرين، نشر خالد بن أحمد، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق، مقطع فيديو لحكام البلد البارزين، انتهاء بالملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وأرفق مستشار ملك البحرين مقطع الفيديو بتعليق عن هذه المناسبة الوطنية يقول: "عيّدي يا منارة النهضة في الخليج العربي، عيدي يا بلد الكرام و مهد السلام".

عيّدي يا منارة النهضة في الخليج العربي ، عيدي يا بلد الكرام و مهد السلام . اللهم احفظ ملكنا الغالي و شعبه الوفي في هذا اليوم السعيد pic.twitter.com/GBAW5pOCd0 — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 16, 2021

المصدر: تويتر