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حكام البحرين في مقطع فيديو.. منذ الانطلاقة إلى يومنا الحالي

أخبار العالم العربي

حكام البحرين في مقطع فيديو.. منذ الانطلاقة إلى يومنا الحالي
AFP
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بمناسبة العيد الوطني الخمسين للبحرين، نشر خالد بن أحمد، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق، مقطع فيديو لحكام البلد البارزين، انتهاء بالملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وأرفق مستشار ملك البحرين مقطع الفيديو بتعليق عن هذه المناسبة الوطنية يقول: "عيّدي يا منارة النهضة في الخليج العربي، عيدي يا بلد الكرام و مهد السلام".

المصدر: تويتر

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