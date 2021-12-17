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سفارة البحرين في إسرائيل تحتفل بعيد البلاد الـ50

أخبار العالم العربي

سفارة البحرين في إسرائيل تحتفل بعيد البلاد الـ50
الصورة من "تويتر"
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أقام سفير البحرين في إسرائيل خالد الجلاهمة، احتفالا في سفارة بلاده بتل أبيب بمناسبة العيد الوطني الـ50، بحضور عدد من الشخصيات، من بينها رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ونشر الجلاهمة في حسابه عبر "تويتر" صورا من الاحتفال، وقال في تغريدة باللغتين الإنجليزية والإسرائيلية: "لقد كان من دواعي سروري البالغ أن استقبلت عددا من كبار المسؤولين والضيوف في حفل الاستقبال، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين".

وفي كلمة له، قال الجلاهمة "كما غير أحمد الفاتح مسار التاريخ في منطقتنا قبل 200 عام، فإن بلدنا وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تهدف إلى تمهيد الطريق للسلام والازدهار والتعايش.. لكننا لن نستطيع القيام بذلك لوحدنا".

المصدر: RT

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