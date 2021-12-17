سفارة البحرين في إسرائيل تحتفل بعيد البلاد الـ50

أقام سفير البحرين في إسرائيل خالد الجلاهمة، احتفالا في سفارة بلاده بتل أبيب بمناسبة العيد الوطني الـ50، بحضور عدد من الشخصيات، من بينها رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ونشر الجلاهمة في حسابه عبر "تويتر" صورا من الاحتفال، وقال في تغريدة باللغتين الإنجليزية والإسرائيلية: "لقد كان من دواعي سروري البالغ أن استقبلت عددا من كبار المسؤولين والضيوف في حفل الاستقبال، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين".

שמחתי מאוד לקבל אתמול בערב מספר גורמים בכירים ואורחים בטקס קבלת הפנים לרגל היום הלאומי של ממלכת #בחריין. pic.twitter.com/JLcHuAe3XQ — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) December 16, 2021

وفي كلمة له، قال الجلاهمة "كما غير أحمد الفاتح مسار التاريخ في منطقتنا قبل 200 عام، فإن بلدنا وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تهدف إلى تمهيد الطريق للسلام والازدهار والتعايش.. لكننا لن نستطيع القيام بذلك لوحدنا".

A pioneering leadership paving the way to peace, prosperity and coexistence. pic.twitter.com/DpHAHBNPDF — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) December 16, 2021

المصدر: RT