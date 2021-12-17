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الملك سلمان وولي عهده يعزيان الملك الأردني

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الملك سلمان وولي عهده يعزيان الملك الأردني
AFP
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بعث الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ببرقيتي تعزية للملك الأردني عبد الله الثاني في وفاة  فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق.

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وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة
وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

وقال العاهل السعودي في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما حملت برقية العزاء التي أرسلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني النص التالي:  
"تلقيت نبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

المصدر: واس

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