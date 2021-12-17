هرتسوغ مهنئا بالعيد الوطني الخمسين للبحرين : تاريخ المملكة يمتد أبعد من ذلك بكثير

في اتصال هاتفي جرى مساء يوم الخميس، هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للمملكة.

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وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي إن "الرئيس يتسحاق هرتسوغ تحدث اليوم هاتفيا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وهنأ فخامة الرئيس جلالة الملك بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين".

وأفيد بأن هرتسوغ أعرب بهذه المناسبة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن "أطيب تمنياته نيابة عن دولة إسرائيل بالعيد الوطني لمملكة البحرين، وأشار إلى أن هذه هي بشكل أساسي الذكرى الرسمية، حيث يمتد تاريخ المملكة إلى أبعد من ذلك بكثير".

وذكر بيان الرئاسة الإسرائيلية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شكر "الرئيس هرتسوغ على كلماته، وأكد أن إسرائيل والبحرين لديهما الكثير من القواسم المشتركة، لا سيما رغبتهما في السلام والازدهار ونجاح المنطقة بأسرها".

المصدر: i24news