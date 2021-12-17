مصر.. مصرع 6 أشخاص بحادث مرور

لقي 6 اشخاص مصرعهم، وأصيب 44 آخرون في حادث تصادم حافلتين جرى مساء الخميس على طريق أبو سمبل بأسوان.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، كما نقلت جثث الضحايا إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وأشير إلى أن إسعاف أسوان كان تلقى بلاغا من مشرف إسعاف المحافظة أفاد "بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق (أسوان – أبوسمبل) ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 44 شخصا ووفاة 6 آخرين في حصيلة أولية، وجار حصر إجمالى المصابين".

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ونشرت صحيفة "اليوم السابع" أول صور لهذا الحادث المروري المروع الذي أودى بحياة 6 اشخاص.

المصدر: اليوم السابع