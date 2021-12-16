السودان.. قادة "مسار الشرق" يرحبون بقرار "مجلس السيادة" تعليق المسار

رحب قادة "مسار الشرق" بقرار المجلس السيادي الحاكم في السودان تعليق المسار في اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة العام الماضي.

وجاء الإعلان على لسان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وذكرت وكالة الأنباء السودانية أنه أعلن "تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في اتفاق سلام جوبا إلى حين توافق أهل الشرق".

وأضاف دقلو أن "أطراف الشرق سيجلسون إلى طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل شرق السودان".

ورحبت قيادات مسار الشرق بقرار المجلس السيادي، وقالوا في بيان مساء الخميس "نحن قيادة مسار شرق السودان الموقعين على اتفاق مسار الشرق وعلى اتفاق جوبا لسلام السودان نعلن قبولنا بالتعليق المؤقت لاتفاق مسار الشرق لمدة أسبوعين و ذلك حسب طلب لجنتي المجلس السيادي و الوساطة".

وأكدوا في البيان استعدادهم "للانخراط فورا في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات حول حلول تنهي الأزمة في شرق السودان وعدم التنازل عن المكتسبات الواردة في اتفاق مسار الشرق".

يذكر أن مسار شرق السودان، أثار غضب قبائل البجا التي تعد من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، واعتبرت أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.

بينما تناصر قبائل أخرى في الشرق الاتفاق وتطالب بعدم إلغائه.

المصدر: "أ ف ب"