نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني يوضح تصريحات أثارت انتقادات حادة

رد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم على منتقدي تصريحاته الأخيرة بالقول إن بعضهم هاجمه دون أن يقرأ، وبعضهم دون أن يفهم، ومنهم من يريد التصويب على الحزب "كيفما كان".

وحول المواقف التي انتقدت دعوته لمن لا يريد الالتحاق بلبنان الذي يريده حزب الله إلى "البحث عن حلّ آخر"، قال قاسم إن هناك "تعليمة" (إشارة)، لم يحدد مصدرها، بـ"ضرورة الهجوم المكثّف بمناقشة فكرة غير مطروحة".

وفي تصريح لصحيفة "الأخبار" اللبنانية حول المواقف التي أثارتها تصريحاته يوم الجمعة الماضي، صنّف قاسم من رد عليه "بين من لم يسمع جيدا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التّصويب على حزب الله كيفما كان"، وأشار قاسم إلى وجود فرق بين "من يطرح رأيه ومن يرد بشتيمة من دون موقف أو منطق"، ووصف من شتموهُ على موقفه بأنهم "بعض الموتورين".

وشدد قاسم على أن لبنان "وطن نهائي لجميع أبنائه، وحقّ الاختلاف محفوظ" فيه.

وأوضح قاسم أنه لم يقصد في قوله "من لم يُرِد، فليبحث عن حلّ آخر" أن يبحث المعارضون عن وطن آخر أو أنّهم ليسوا مواطنين، وبيّن أن "الحلّ الآخر قد يكون حوارا أو أدلّة معاكسة، أو موقفا مدعّما بخطوات عمليّة، وهو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين".

وطالب قاسم بأن "يقرأ المسؤولون الكلام بدقة، كي لا يضللوا الناس، ولا يحملوا الكلام ما لا يحتمل".

ونقلت الصحيفة عن قاسم: "نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدا مستقلا ويكون قويا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد التحق به، ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان، نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدا حرا مستقلا".

المصدر: صحيفة "الأخبار" اللبنانية